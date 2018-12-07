Бесстрашный вор увёл из-под носа полицейского машину

Инцидент произошёл 5 декабря перед Инспекторатом полиции сектора Центр муниципия Кишинёв. Один из сотрудников полиции обнаружил, что его автомобиль угнали прямо от ворот учреждения. Машина и угонщики до сих пор не найдены.

Как сообщает deschide.md, полицейский оставил Hyundai Accent буквально на несколько минут, чтобы занести в Инспекторат документы. Когда мужчина вышел из здания, автомобиля уже не было на месте.

Момент угона зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как угонщик выходит из здания, садится в машину и уезжает в неизвестном направлении. За несколько минут до этого инцидента 53-летнего мужчину допрашивали в Инспекторате по делу о мошенничестве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.