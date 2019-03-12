Бесстрашный водитель из Каменки попался пьяным за рулём во второй раз

Бесстрашный водитель из Каменки попался пьяным за рулём во второй раз

11 марта в Каменке автопатруль УГАИ остановил “ВАЗ-2109”. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Его отстранили от управления и доставили на освидетельствование в районную больницу.

Обследование подтвердило, что 37-летний водитель находился в состоянии опьянения. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. В декабре 2016 суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев. Однако правонарушителя это не остановило: он продолжил ездить по молдавскому водительскому удостоверению.

В действиях водителя усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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