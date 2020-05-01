БессмертныйПолк: президент запускает флешмоб ко Дню Победы в соцсетях (ВИДЕО)

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День Победы – священный праздник для Республики Молдова. Несмотря на то, что в условиях пандемии часть мероприятий, приуроченных к этой дате, будет тяжело провести, с сегодняшнего дня по поручению президента на дому посетят всех ветеранов ВОВ. Их поздравят с наступающим 9 Мая и окажут посильную помощь. А в память обо всех героях Великой Отечественной глава государства предложил запустить в Интернете флешмоб – #БессмертныйПолк.

– Призываю каждый день, с понедельника и до 9 Мая, выставлять фото наших отцов, дедов, которые участвовали в ВОВ, с маленьким комментарием, с историей. Думаю, этот флешмоб поддержат многие граждане РМ. Я сам начну этот флешмоб в понедельник, и призываю всех сделать то же самое, – сказал он в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”.

Игорь Додон также отметил, что 9 Мая вместе с премьером и спикером возложит цветы на Мемориале воинской славы “Вечность”.

– Не будет никакого марша: не надо подвергать риску тех, кто вокруг. Все официальные мероприятия – возложение цветов руководством, посещение на дому ветеранов – мы обязательно будем проводить. Массовые мероприятия предложено организовать в августе, когда будет годовщина Ясско-Кишиневской операции. Но к 9 Мая давайте проведем этот красивый флешмоб #БессмертныйПолк онлайн, в соцсетях, – призвал он.

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