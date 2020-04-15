“Бессмертный полк” в условиях пандемии: как пройдёт акция

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Посольство Российской Федерации в Республике Молдова совместно с Координационным советом российских соотечественников приглашает всех желающих присоединиться к международной акции “Бессмертный полк – без границ”, которая пройдёт в этом году онлайн из-за пандемии COVID-19.

Желающим принять участие предлагают разместить на своей странице в Facebook фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, указать их имя, фамилию, воинское звание, годы жизни. В посте просят отметить посольство России и Координационный совет. Указанную информацию также можно заранее направить на адрес электронной почты КСРС: info@ksrs.md. В День Победы эти фотографии будут опубликованы на странице Координационного совета.

Желающие поучаствовать также могут отправить ссылку на свою публикацию для размещения на сайте Всемирного координационного совета российских соотечественников по адресу moypolk@vkrs.com.

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