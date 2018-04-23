Беспризорники, вывоз мусора, дорожный знак и компенсации за расходы: Чебан рассказал о о первых решениях озвученных ему гражданами проблем

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева не мог остаться равнодушным к тому, что увидел в высотках на бульваре Штефана чел Маре, 6, а также к тем темам, которые он обсуждал с семейными врачами во время недавних встреч.

Вместе с командой Партии социалистов Ион Чебан решил действовать сразу в нескольких направлениях. Не своей странице в соцсети он проинформировал граждан о первых действиях и результатах.

– 20 апреля 2018 года, после уведомления ПСРМ, было проведено заседание в Управлении по защите прав детей сектора Чентру, в рамках которого обсуждалась проблема беспризорных детей, которые обитают в высотных домах на Штефана чел Маре, 6. Было принято решение о том, чтобы детей поместить под надзор, обеспечить их питанием и одеждой. Кроме того, сотрудники Управления по защите прав ребенка будут проводить рейды по всем домам муниципия Кишинев – бездомные дети будут помещены под надзор, получат питание, одежду и медицинские консультации. В мае будет представлен обширный отчет по этому вопросу первостепенного значения, – подчеркнул он, добавив, что, кроме того, было решено обеспечить вывоз мусора из этих высоток, расположенных по вышеуказанному адресу.

В то же время после встречи в Муниципальной больнице имени Архангела Михаила, на которой обсуждалась проблема автомобильных пробок в этом районе, из-за которых машины скорой помощи не могут добираться своевременно в больницу, советники ПСРМ направили запрос об установке знака «одностороннее движение». 21 апреля 2018 года состоялась встреча с исполняющим обязанности главы Управления транспорта Олегом Караманом, который пообещал это сделать до 23 апреля 2018 года. Советники ПСРМ обратились также в Главное управление социального обеспечения с просьбой рассмотреть совместно с Территориальными медицинскими ассоциациями порядок компенсации расходов, которые несут семейные врачи, медицинские сестры при обслуживании пациентов на дому. – Эти, а также другие вопросы, требуют максимального участия и внимания. И мы, ПСРМ, будем внимательно следить за развитием событий. И, как и прежде, будем действовать только в интересах жителей Кишинева! – подытожил Ион Чебан. Напомним, выборы генерального примара Кишинева состоятся 20 мая.