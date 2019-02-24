Беспредел в Приднестровье: Автобусы “Шерифа” с подвозом помечают и пропускают, остальной транспорт разворачивают (ФОТО, ВИДЕО)

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Настоящий беспредел творится в эти минуты по направлению к участкам, открытым для голосования жителей Приднестровья. Там раздают наклейки для транспорта, организованного компанией “Шериф” для подвоза избирателей на участки. Автобусы и микроавтобусы с наклейками пропускают, а остальной транспорт, на котором наклеек нет, разворачивают.

Кроме того, есть информация, что в автобусах, организованных “Шерифом”, раздают избирательные бюллетени с печатями, уже проставленными за ДПМ и поддержанных ей кандидатов.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что жителям Приднестровья с молдавскими паспортами предлагают по 20 долларов за голос в поддержку демократов и ее сателлитов. Комментируя это, Игорь Додон отметил, что чтобы дальше зарабатывать на непризнании, “Шериф” пошел против Путина и за Плахотнюка.