Беспредел украинских гаишников: они предложили подвезти водителя из Молдовы к банку, чтобы он снял деньги с карты и дал им взятку (ФОТО)

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Фантастическую «сноровку» продемонстрировали сотрудники Управления безопасности дорожного движения Украины. Они предложили водителю из Молдовы подвезти его к банку, чтобы он снял деньги с карты и дал им взятку за вымышленное правонарушение.

Необычную историю на просторах Интернета рассказала жительница Кишинёва, которая вместе с супругом недавно побывала на Украине. Их путешествие было омрачено инцидентом на дороге, когда их остановили сотрудники Управления безопасности дорожного движения Украины. Всё произошло на перекрёстке курортных зон Затоки и Сергеевки.

– Проверив документы и поняв, что придраться не к чему, посадили мужа в их машину и сказали, что он пьян. На просьбу мужа подуть в трубку отказали и прямым текстом заявили: «Давайте деньги. Любые: леи, гривны, евро». Но когда спросили, нет ли у мужа карточки – это был предел. Муж подумал, что у них в машине банкомат. Предложили подвезти мужа в Белгород к банку. Такого в нашей жизни еще не было. Грабители в погонах. На дороге грабят народ, – написала автор поста.

По словам женщины, пока полицейские «раздевали» супруга, она успела сделать фотографии, на которых отчётливо видны номера машины и лица этих «блюстителей порядка».