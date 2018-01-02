Беспредел продолжается: Конституционный суд вновь разрешил демократам назначить своих министров в обход президента

С легкой руки подконтрольным демократам судьям Конституционного суда причастные к краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы страны Юрий Лянкэ и Кирилл Габурич возвращаются в правительство Молдовы.

Сегодня, 2 января, Конституционный суд постановил, что есть условия, при которых оправдано временное исполнение обязанностей президента Республики Молдова при назначении ряда министров. Ответ КС последовал на запрос некоторых депутатов ДПМ, после того, как глава государства дважды отклонил кандидатуры предложенных вице-премьеров и министров. Таким образом, назначить вице-министров и министров смогут председатель парламента или премьер-министр.

Напомним, что с инициативой перестановок в правительстве страны выступили демократы. Они предложили, чтобы Юрий Лянкэ занял должность вице-премьера по европейской интеграции страны, а Кирилл Габурич был назначен министром экономики Молдовы. Примечательно, что оба в 2014 и в 2015 годах, будучи премьер-министрами страны, секретно выдали два кредита из государственных резервов для покрытия образовавшейся в результате кражи миллиарда финансовой дыры – на сумму 9,2 миллиардов леев (за подписью Лянкэ) и 4,5 миллиардов леев (за подписью Габурича). Впоследствии эти деньги были объявлены государственным долгом, возвращать который обязали граждан страны. В то же время кандидатом в министры юстиции страны был выдвинут бывший председатель Конституционного суда республики, унионист Александр Тэнасе. Демократы предложили сменить руководителей еще трех министерств. Так, назначить министром здравоохранения хотят Светлану Чеботарь, министром иностранных дел и европейской интеграции – Тудора Ульяновского, а министром окружающей среды – Ливиу Волконовича. Кресло вице-премьера по реинтеграции хотят доверить Кристине Лесник.

Игорь Додон категорически не согласился с новыми кандидатурами и отметил, что некоторые из них должны сидеть в тюрьме, а не в правительстве.

– Как можно назначить вице-премьером по евроинтеграции Юрия Лянкэ – человека, который подписывал все эти решения правительства, и всё произошло в годы его премьерства? Поэтому мы безусловно не поддержим назначение этих кандидатур. Конституция не обязывает меня одобрить тех же кандидатов во второй раз, но у них есть интерпретация Конституционного суда. Я считаю, что подписание указа об их назначении будет предательством с моей стороны. Граждане Молдовы меня не поймут. Лучше быть отстраненным на пять минут, чем назначить на должности министров воров и бандитов, – отмечал Игорь Додон.

Отметим, что это второй подобный случай за всю историю независимости Республики Молдова. Ранее демократы уже прибегли к такому сценарию при назначении на должность министра обороны Еуджена Стурзы, с кандидатурой которого был категорически не согласен Игорь Додон.