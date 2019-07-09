Беспредел не пройдет! После обращения социалистов незаконная стройка на Димо 7/3 была приостановлена (ФОТО)

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По запросу фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева сегодня, 9 июля, врио генерального примара муниципия Адриан Талмач распорядился приостановить незаконную стройку по адресу Николая Димо, 7/3 на Рышкановке. Экономический агент должен вывезти оттуда свою технику.

Стоит отметить, что накануне десятки жителей собрались во дворе дома, где экономический агент вновь незаконно возобновил строительные работы. Для решения возникших разногласий по инициативе главы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динария Кожокару была создана спецкомиссия, в состав которой вошли юристы, советники, работники примэрии и представители Агентства технического надзора.

Кожокару отметил, что несколько дней назад на заседании Муниципального совета уже рассматривался вопрос о расторжении контракта с экономическим агентом. По его словам, застройщик должен осуществлять свои работы на участке на окраине Кишинёва, а не во дворе данного жилого дома.

– Экономический агент должен был приостановить работы до выяснения всех обстоятельств, но нам сообщили, что работы продолжаются. Мы прибыли на участок, но кто-то проинформировал об этом экономического агента, и он в срочном порядке ушёл с участка. Каждый раз, когда будут начинаться строительные работы, мы будем приходить, – заявил Кожокару, отметив, что социалисты приложат все усилия для разрешения этого вопроса в интересах граждан.