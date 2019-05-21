Беспрецедентный случай в Кишинёве: мужчина ударил двух женщин, мирно проходивших по улице (ВИДЕО)

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Одна женщина упала в обморок и получила переломы пальцев ног, а вторая впала в шоковое состояние после того, как с виду мирный прохожий кулаками нанёс им удары в грудь, хотя причин на это вовсе не было.

Инцидент произошёл 14 мая на улице Алеку Руссо столичного сектора Рышкановка. Момент нападения попал на камеру наружного видеонаблюдения и был опубликован в социальной сети, передаёт deschide.md.

На кадрах видно, как женщина постарше подала милостыню попрошайке, после чего направилась дальше. Рядом с ней шла девушка, а навстречу им двигался мужчина крепкого телосложения. Когда молодой человек приблизился к женщинам, он без каких-либо причин ударил обеих в грудь и как ни в чём не бывало продолжил движение.

В результате этого одна из женщин потеряла сознание и упала, а позже была доставлена в больницу, где выяснилось, что в результате падения она получила переломы пальцев ног. Обстоятельства случившегося выясняются.