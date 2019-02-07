Беспрецедентный случай в Италии: румын забил до смерти бродягу из Молдовы

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37-летний гражданин Румынии обвиняется в ужасном преступлении, совершённом в Италии. Он с особой жестокостью убил 60-летнего молдаванина.

Согласно полученной информации, румын хотел померяться силами с 60-летним бродягой из Молдовы. Инцидент произошёл в итальянском городе Гроссето в конце января, пишет telegraph.md. Румын избивал руками и ногами оппонента до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Труп нашего соотечественника был найден в одном из подвалов города. Подозреваемый был задержан, а прокурор по данному делу Мария Наварро настояла на том, чтобы оставить обвиняемого под арестом до завершения расследования.

На слушаниях подсудимый отказался давать показания, а по словам его адвоката, он не признаёт себя виновным.