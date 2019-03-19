Беспрецедентный случай в Гагаузии: депутаты НСГ перенесли назначенную ими же дату выборов башкана

Депутаты Народного собрания перенесли дату выборов башкана автономии на 30 июня, несмотря на то, что в сентябре прошлого года сами же назначили голосование на 19 мая. Скандальное решение было принято на специальном заседании Народного собрания, открытого по инициативе депутата НСГ Сергея Чернева.

18 марта депутаты также внесли поправки в Избирательный кодекс Гагаузии. Депутаты хотят, чтобы выборы в Гагаузии проходили по избирательным спискам ГП Registru и чтобы порог явки на выборах составлял более 50 процентов, пишет gagauzinfo.md.

Заседание было прервано на полчаса. За это время башкан Гагаузии Ирина Влах должна была изучить внесенные депутатами поправки. Однако документы башкану принесли тогда, когда перерыв был окончен и возобновилось заседание Народного собрания.

Башкан предложила депутатам выразить общую позицию по дате выборов – согласны ли они оставить дату 19 мая, если пакет поправок будет промульгирован. На это депутат Виталий Чебану сказал, что «это уже пинг-понг». Башкан заявила, что готова подписать только те поправки, которые касаются приведения в соответствие Избирательного кодекса с Уложением Гагаузии в части порога явки. Что касается избирательных списков, башкан отметила, что «это ничего общего не имеет с Уложением».

– Я понимаю сложившуюся ситуацию, и у меня есть информация, что здесь запланирован перенос даты. Поэтому никто не хочет озвучивать свою позицию, – отметила Ирина Влах.

После этого депутат Сергей Чернев предложил поставить на голосование вопрос о переносе даты, так как «башкан не хочет идти на компромиссы». За перенос даты проголосовало 16 депутатов, четверо воздержались.

Стоит отметить, что башкан Гагаузии Ирина Влах в сентябре предложила назначить выборы на 17 февраля. Тогда депутаты не согласились с этим предложением и назначили дату на 19 мая.

Комментируя намерение перенести дату выборов с 19 мая на 30 июня, Ирина Влах квалифицировала как то, что гагаузский филиал ДПМ рассчитывает, тем самым, выиграть время.