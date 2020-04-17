Беспрецедентный случай в Фалештах: мужчина и его родители набросились на полицейских с ножами и вилами

0

34-летний мужчина и его родители набросились с ножами и вилами на полицейских, которые приехали к ним домой, чтобы провести обыск. Инцидент произошёл в пятницу утром в селе Албинецул Векь Фалештского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Фалешт Жанны Молчановой, правоохранители намеревались провести обыск в доме и автомобиле мужчины, так как он подозревается в краже, совершённой в местном продуктовом магазине. Прибывших полицейских мужчина встретил ножами, передаёт newsin.md.

На улицу также вышли вооружённые вилами и ножами 60-летний отец и 56-летняя мать подозреваемого. Они набросились на правоохранителей и повредили их защитные костюмы. На место ЧП была вызвана подмога.

Буйную семью арестовали. Теперь им грозит уголовная ответственность. По данному факту проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.