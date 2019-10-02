Беспрецедентный случай в аэропорту Кишинёва: во время взлёта самолёта на полосе оказались три машины (АУДИО)

0

Инцидент произошёл 30 сентября на взлётно-посадочной полосе Международного аэропорта Кишинёва.

Согласно аудиозаписи, опубликованной бывшим директором компании Moldatsa Сорином Стати, Airbus 319 с идентификационным номером 5F 131, вылетевший из Кишинёва в Москву, чудом избежал катастрофы. На записи слышно, что один из пилотов сообщил оператору, что им пришлось объехать несколько транспортных средств, и спросил, нормально ли это. Спустя несколько секунд, пока оператор находился в замешательстве, пилот вновь сообщил, что на взлётно-посадочной полосе находятся три машины, передаёт cotidianul.md.

При взлёте оператор забыл освободить взлётно-посадочную полосу от спецтранспорта, который очищал поверхность полосы, пояснил Стати.