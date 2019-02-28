Беспорядок в коммуне Сипотены: местные жители превратили 2 гектара земли в незаконную свалку (ВИДЕО)

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На протяжении многих лет мусорная яма в коммуне Сипотены Каларашского района создаёт дискомфорт людям, живущим в непосредственной близости от неё.

Большинство местных жителей втайне от других выбрасывают отходы в эту яму, не беспокоясь о том, что всего в 200 метрах от неё живут другие люди. Свалка уже расположилась на территории в 2 гектара, пишет publika.md. По словам примара села, яма для мусора была авторизована местной администрацией много лет назад.

– Эта свалка, к сожалению, является чёрным пятном, которое мы унаследовали. Мы наводим порядок вокруг неё, даже соорудили канал, препятствие для того, чтобы люди не могли выбрасывать мусор прямо у дороги, – сказал примар коммуны.

Сотрудников Государственного экологического инспектората неоднократно информировали о данной проблеме. Но экологи говорят, что штрафовали пока только за сжигание мусора.

– Сжигание мусора наказывается штрафом в размере от 12 до 24 условных единиц. В прошлом году 70из 160 административных дел было заведено за сжигание мусора, – сообщил эколог Инспектората в Калараше.

Местные власти утверждают, что они подготовили проект, предусматривающий организацию свалки, но на это необходимо около 18 миллионов евро.