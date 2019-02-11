«Бесполезные» таблетки. Можно ли верить информации, публикуемой в интернете

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В интернете полно материалов с заголовком «Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат». Можно ли им верить?

Врачи-шизофреники?

Почитаем, что пишут эти врачи, например, про препараты с панкреатином (это обычные пищеварительные ферменты поджелудочной железы): «По данным исследований, панкреатин может быть эффективен разве что при несварении желудка. Диабет, панкреатит, грыжа и настоящие расстройства пищеварительного тракта он не лечит».

Во-первых, доктор написать так не мог, ему даже во сне не может присниться, что пищеварительные ферменты способны вылечить диабет и грыжу. Это шизофреническое утверждение. В инструкции к препаратам с панкреатином нет указаний принимать их для лечения диабета, грыжи и каких-то абстрактных «настоящих расстройств пищеварительного тракта» (ненастоящих расстройств не бывает). Там конкретно указаны состояния, при которых может быть недостаток ферментов. И всё.

Во-вторых, «несварение желудка» – это устаревший термин, возникший в те времена, когда ещё плохо понимали, как происходит пищеварение. С современной точки зрения правильнее говорить о «несварении в кишках», именно здесь работают ферменты поджелудочной железы. Когда их не хватает, лекарства с панкреатином будут очень уместны. Это полезные и нужные препараты, ведь такие состояния встречаются часто. И даже у здоровых людей после неумеренной трапезы.

30 лет под запретом

Во всех «расстрельных списках» есть циннаризин, его обычно используют при сосудистых заболеваниях мозга и вестибулярных нарушениях (голово­кружение, шум в ушах и т. д.). Читаем: «Циннаризин в настоящее время производится в основном в Бангладеш, тогда как на Западе его запретили к использованию ещё 30 лет тому назад. Почему? Список побочных эффектов занял бы слишком много места».

Во-первых, ничего постыдного в Бангладеш нет. Активные субстанции лекарств сейчас редко синтезируют на Западе. Я сам был на многих предприятиях «большой фармы» (крупные западные транснациональные фармкомпании), и там уже в 1990-е в основном использовали субстанции из Индии и Китая. Могли бы, между прочим, и наши субстанции использовать, но мы тогда все предприятия фармсинтеза уничтожили сами.

Во-вторых, в помощь авторам списка мы открыли крупнейшую мировую базу медицинских знаний PubMed и нашли массу исследований циннаризина, запрещённого, как утверждают авторы, 30 лет назад. В одном из последних, опубликованных в июле, у циннаризина обнаружили специфическую способность блокировать особо важный белок mTORC1 (его название понятно только посвящённым). Это может помочь в лечении некоторых видов рака, при которых он активирован. «И это может стать новой химио­терапевтической стратегией», – пишут авторы работы. Поскольку циннаризин грошовый и бесхозный, запатентовать его нельзя. Поэтому платить за его исследования и включение в протоколы лечения рака некому. Что из этого следует? Возможно, через некоторое время кто-то из «большой фармы» выпустит новое суперэффективное лекарство от рака, блокирующее белок mTORC1, то есть оно будет таргетным – действующим целенаправленно. И, как другие подобные лекарства, оно будет стоить 100-200 тыс. руб. за месячный курс. И главное – препарат будет сделан на основе изменённой молекулы циннаризина, чтобы его можно было запатентовать. И ещё пикантная деталь. Давно известно, что блокада белка mTORC1 прод­левает жизнь. И значит, такие лекарства могут быть отнесены к геро­протекторам (удлинителям жизни). Одно такое лекарство уже есть, но оно гораздо опаснее циннаризина.

В-третьих, про то, что «список побочных эффектов занял бы слишком много места». Практически во всех исследованиях циннаризина на PubMed подчёркивается, что он безопасен и хорошо переносится.

А гомеопатия?

Естественно, в списке есть «любая гомеопатия». В тысячный раз нам рассказывают, что «гомеопатические средства в принципе НЕ СОДЕРЖАТ никаких действующих веществ». Но вот на днях появилась информация, что РАН открестилась от Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН, подготовившей в 2017 г. меморандум «О лженаучности гомеопатии», наделавший столько шума. Оказывается, Президиум РАН не поручал комиссии готовить такой документ и не согласовывал его. И вообще, этот меморандум не официальная позиция РАН, а личное мнение его авторов. А кто же авторы? В РАН объяснили, что из 34 подписантов только 7 члены комиссии, остальные люди со стороны. Мы не будем доказывать, что гомеопатия работает, – это вечный спор. И создатели меморандума попытались одержать в нём блицкриг, прикрывшись авторитетной «шапкой» Президиума РАН. Теперь эту «шапку» попросили вернуть назад. Спор продолжается.