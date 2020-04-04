Бесплатный транспорт для врачей: власти объединили усилия с частным сектором

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Примария обеспечивает бесплатным транспортом около 600 врачей, лечащих пациентов с COVID-19. Для этой цели Главное управление соцобеспечения и здравоохранения заключило контракт с перевозчиком, предоставившим муниципалитету 30 микроавтобусов.

Об этом на своей странице в соцсети написал примар столицы Ион Чебан. Так, медработников из 9 муниципальных больниц перевозят бесплатно. Для этого курсируют по 10 рейсов из 5 районов: Оргеевского, Криулянского, Страшенского, Яловенского, Новоаненского.

Ежедневно на перевозку расходуется 12-13 тыс. леев. Для этих целей муниципалитет выделил 500 тысяч леев, которых хватит примерно на 35 дней.

Чебан также отметил, что компания “Yandex taxi” ежедневно бесплатно доставляет на работу и домой 20 врачей. Также несколько десятков граждан-волонтёров каждый день развозят около 300 медицинских работников. Примар отметил и компанию “LUKOIL”, предложившую помощь в обеспечении топливом.

Мы делаем всё возможное, чтобы медработники безопасно добирались до работы. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, – написал Чебан.

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