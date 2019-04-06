Бесплатные проверки здоровья пройдут в воскресенье в Центральном парке

Бесплатные проверки здоровья пройдут в воскресенье в Центральном парке

В воскресенье, 7 апреля, желающие смогут бесплатно проверить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, массу тела, окружность талии и высоту. Мероприятие будет проходить в Центральном парке в связи с проведением Всемирного дня здоровья.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в рамках мероприятия будет организована “цепь солидарности” как символ приверженности к работе по обеспечению всеобщего охвата медицинскими услугами. Акция будет проходить с 11.00 у центрального фонтана, пишет ipn.md.

В мероприятии примут участие специалисты кардиологи, эндокринологи и семейные врачи в рамках кампании “Врач для вас”. Они окажут бесплатные консультации населению, предоставят важную и необходимую информацию для поддержания здорового образа жизни.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md