Бесплатные проверки здоровья пройдут в воскресенье в Центральном парке

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В воскресенье, 7 апреля, желающие смогут бесплатно проверить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, массу тела, окружность талии и высоту. Мероприятие будет проходить в Центральном парке в связи с проведением Всемирного дня здоровья.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в рамках мероприятия будет организована “цепь солидарности” как символ приверженности к работе по обеспечению всеобщего охвата медицинскими услугами. Акция будет проходить с 11.00 у центрального фонтана, пишет ipn.md.

В мероприятии примут участие специалисты кардиологи, эндокринологи и семейные врачи в рамках кампании “Врач для вас”. Они окажут бесплатные консультации населению, предоставят важную и необходимую информацию для поддержания здорового образа жизни.