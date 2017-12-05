Беспечная пенсионерка лишилась сбережений, оставив квартиру незапертой

Инцидент произошел в селе Койково Дубоссарского района.

67-летняя женщина решила днем ненадолго выйти из дома, и оставила при этом дверь незапертой. Вернувшись домой, она обнаружила, что из квартиры из-под подушки пропали 2800 приднестровских рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию, которая раскрыла преступление по горячим следам. Было установлено, что злоумышленники в возрасте 39 и 44 лет проживали со своей жертвой по соседству.

— Увидев, как пенсионерка ушла из дома, не закрыв дверь на замок, криминальная пара осуществила свой преступный план, — рассказали в МВД Приднестровья.

Доказательством вины подозреваемых являются деньги потерпевшей, найденные в их доме. Ведется следствие.