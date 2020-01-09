Бесконтрольная закупка

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Об очередных заслонах в борьбе с недобросовестными поставщиками продуктов питания

За десять, а то и более лет существования так и не была снята проблема с нарушениями при закупке продуктов питания для детских садов и учебных заведений Молдовы. Компании, уличённые в обмане и внесённые в чёрный список, находят новые способы оставаться на плаву и поставлять некондицию.

Чёрный список – не помеха

Читатели «АиФ в Молдове» наверняка помнят все скандалы минувших лет, связанные с недобросовестностью экономических агентов, выигравших тендеры на снабжение продовольствием образовательных учреждений, когда детям поставляли конину вместо говядины, подпорченную курятину, просроченный консервированный горошек, крупы с червями, хлеб с плесенью, рыбу с глистами и другую некондицию. Чаще всего такие нарушения выявляются в столице.

В конце декабря Агентство государственных закупок (АГЗ) выступило с сообщением для прессы, в котором выразило обеспокоенность тем, что никакие ограничительные меры, строгие предупреждения не поставили заслон всем этим фирмам, ради обогащения готовым травить наших детей в дошкольных и школьных учреждениях.

Руководство агентства, озабоченное серьёзными нарушениями, обратилось к организациям-заказчикам с требованием принять все необходимые меры, чтобы контракты на госзакупки подписывались с теми экономическими агентами, у которых есть соответствующий опыт и отсутствуют профессиональные нарушения.

«Несмотря на то что по отношению к экономическим операторам, поставлявшим некачественные продукты питания, были применены строгие меры наказания и они были включены в список поставщиков (подрядчиков), которые не должны быть допущены к процессу закупочных процедур, они продолжают поддерживать договорные отношения с государственными учреждениями через вновь созданные компании в этой области», – отмечается в пресс-релизе учреждения.

«Несмотря на то что по отношению к экономическим операторам, поставлявшим некачественные продукты питания, были применены строгие меры наказания и они были включены в список поставщиков (подрядчиков), которые не должны быть допущены к участию в процессе закупочных процедур, они продолжают поддерживать договорные отношения с государственными учреждениями через вновь созданные компании в этой области», – отмечается в пресс-релизе учреждения.

Требования и запреты

Вместе с тем АГЗ не поспешило огласить названия недобросовестных компаний, продолжающих поставлять некондицию в детсады и школы даже после внесения их в чёрный список, но для недопущения аналогичных случаев в дальнейшем агентство настаивает на том, чтобы закупающие органы при отборе компаний выясняли их возможности и отбирали тех, у кого опыт работы в данной области не менее одного года.

Среди требований агентства – и соблюдение п. 20 правительственного постановления №1418 от 28.12.2016 года. В нём говорится: если компания попала в чёрный список или экономический агент, среди учредителей которого числится или числился основатель предприятия, включённого в чёрный список, они не имеют права участвовать в тендерах и осуществлять госзакупки, а организации-заказчику запрещено с ними заключать контракты.

Ставка – на поставки без катастрофы

Коснувшись темы госзакупок на последнем в 2019 году оперативном заседании муниципальных служб, мэр Кишинёва Ион Чебан выказал озабоченность качеством осуществления процедуры госзакупок в столице. Одновременно он выразил недоумение тем, почему их организацией занимается не профильная структура.

– В этой области наблюдается настоящая катастрофа. Я не понимаю, почему за государственные закупки в сфере детского питания отвечает управление образования, молодёжи и спорта столицы? – задался вопросом И. Чебан.

Градоначальник потребовал создать рабочую группу, которая займётся проверкой процедуры госзакупок продуктов питания в детсады и школы. Ответственность за решение этой проблемы была возложена на вице-мэра Анжелу Кутасевич.

В свою очередь заместитель градоначальника сказала, что по поводу проведения госзакупок и улучшения организации питания детей в детсадах и школах уже было организовано несколько встреч с руководителями управлений образования секторов и ответственными за этот вопрос лицами. До 15 января, как заметила

А. Кутасевич, уже будут готовы первые проекты документов и конкретные предложения по существующей проблеме.

Анастасия Погодина