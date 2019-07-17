Бешенство: смертельно опасный диагноз поставили ребёнку после укуса собаки

Бешенство: смертельно опасный диагноз поставили ребёнку после укуса собаки

11-летний мальчик из села Новые Гояны в составе коммуны Ставчены был госпитализирован с диагнозом “бешенство”. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии в столичной детской инфекционной больнице.

Мальчика укусила собака в июне, когда ребёнок отдыхал в лагере, передаёт trm.md. Его мать сразу обработала рану, но через месяц у ребёнка появились симптомы бешенства.

Врачи призывают всех, кто пострадал от укусов животных, незамедлительно обращаться к семейному врачу. Люди могут заразиться в результате укусов как от диких животных, так и от инфицированных домашних животных. Человек, который вступил в контакт с больным животным, был ранен или укушен, должен немедленно обратиться к врачу, чтобы быть вакцинированным.

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