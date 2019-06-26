Беременные женщины в самолёте: правила и рекомендации

0

Многие беременные женщины задаются вопросами, можно ли им летать во время беременности, может ли полёт повлиять на плод и какие условия необходимо соблюдать для наименьшего риска. Теоретически, беременным женщинам можно летать без особого риска в период первого и второго триместра беременности, но только после консультации с врачом.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Международного аэропорта Молдовы, для перелёта во время беременности существуют следующие ограничения:

не рекомендуется летать в последние семь дней беременности и первые семь дней после родов;

после 28-й недели беременности (до 32 недели включительно) необходима медицинская справка с печатью и подписью врача, в которой четко отражено разрешение на перелет. Данная справка, выданная не ранее чем за 72 часа до вылета, должна предъявляться при регистрации на рейс;

после окончания 32-й и до конца 35-й недели срока беременности, а также в случаях осложненной беременности необходима медицинская справка с печатью и подписью врача, в которой четко отражено разрешение на перелет. Обязательно предоставление MEDIF формы, заполненной лечащим врачом и подтвержденной врачом авиакомпании;

после 36 недели беременности, женщины не допускаются к перелету;

беременные женщины с маленькими детьми без дополнительного сопровождения не допускаются к перелету.

Примечательно также, что новорожденных не допускают к перелету в первые семь дней после родов без наличия специального разрешающего сертификата от доктора.

За дополнительной информацией следует обращаться к авиакомпании-перевозчику.