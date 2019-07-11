Берегитесь «улыбки с картинки»

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Чем опасно отбеливание зубов

Учёные пришли к выводу, что даже самое щадящее отбеливание небезопасно, поскольку может повредить эмаль зубов. Что может служить альтернативой этой процедуре и какой метод отбеливания самый безопасный?

Рассказывает врач-стоматолог высшей категории Арсений Сомов:

– Исследователи из Университета Стоктона проверили безопасность полосок для отбеливания зубов, которые применяются в домашних условиях. Оказалось, что содержащаяся в них перекись водорода в ходе процедуры распадается на воду и кислород, который, проникая в ткани зуба, вступает во взаимодействие с коллагеном, содержащемся в дентине. Эксперименты, которые проводились на удалённых человеческих зубах, показали, что из-за этого коллаген разрушается, а его концентрация в зубе снижается.

Эксперты считают, что ситуация не столь критична, поскольку пульпа (соединительная ткань, заполняющая полость зуба) способна со временем восстановить необходимый уровень коллагена. Однако если в зубе была проведена депульпация (удаление зубного нерва), то восстановление коллагена невозможно.

В ходе отбеливания кислород из перекиси водорода проникает дальше, в пульпу, оставляя на ней микроожог. Поскольку пульпа пронизана нервами и сосудами, неприятные ощущения гарантированы.

Сверить показания

Немногие знают, что у процедуры отбеливания довольно внушительный список противопоказаний. К ним относятся любые повреждения целостности зубной ткани (трещины и повреждения эмали, клиновидные дефекты, кариозные полости). Нужно помнить, что при отбеливании неизбежна потеря микроэлементов, а значит – повышенная хрупкость эмали после процедуры.

А что взамен?

Лучшая альтернатива отбеливанию – профессиональная чистка зубов, во время которой врач удаляет зубной налёт (а это главная причина возникновения кариеса) и зубные камни (они приводят к развитию пародонтоза). Отбеливание (точнее, осветление) зубов – приятный бонус этой необходимой и обязательной для всех профилактической процедуры. Белоснежными зубы после профессиональной чистки не станут, зато точно останутся невредимыми.

Какое отбеливание выбрать?

Если вы пришли к выводу, что вам всё же необходимо отбеливание, стоит знать нюансы разных методов.

Лазерное отбеливание

На эмаль зуба наносится гель, который активируется при помощи лазерного луча. Процедура довольно быстрая (занимает всего 20–30 минут), а перегрев зуба практически исключен.

Стоит помнить, что это один из самых дорогих методов отбеливания, а зубы и дёсны после лазерного отбеливания становятся крайне чувствительными.

Химическое отбеливание

На зубы наносится специальный гель, затем на них надевается капа. Происходит быстрое осветление зубов на несколько тонов, однако повышенная чувствительность эмали после процедуры гарантирована. Если гель попадёт на слизистую ротовой полости, возникнет долгоиграющее воспаление и раздражение.

Ультразвуковое отбеливание

Осуществляется с помощью специального ультразвукового аппарата, мощность которого настраивается под конкретного пациента. Для осветления зубов на несколько тонов потребуется несколько процедур. Зубы после ультразвукового отбеливания часто выглядят как искусственные, а чувствительность эмали делает невозможной приём горячих и холодных напитков.

Отбеливание Air Flow

Специальный аппарат воздействует на зубную поверхность мощным потоком воздуха, воды и соды. Правильнее сказать, что происходит не отбеливание, а очистка и, следовательно, осветление зубов. Этот метод часто рассматривают как альтернативу в тех случаях, когда другие способы отбеливания невозможны.

Световое отбеливание с помощью системы zoom

На эмаль зубов наносится гель. Под воздействием лампы, излучающей ультрафиолет, происходит химическая реакция, осветляющая эмаль.

Этот метод считается самым передовым, безопасным и комфортным. Он не повреждает эмаль зубов и обладает долгосрочным эффектом, который сохраняется до трёх лет. Отбелить зубы на несколько тонов можно за один поход к врачу, а процедура занимает всего 10–15 минут.

Кстати, если вы курите, не мыслите жизнь без кофе, красного вина или пренебрегаете ежедневной чисткой зубов, результат отбеливания (каким бы методом оно ни было осуществлено) быстро сойдёт на нет.

Лидия Юдина

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Хрустит, пахнет, щёлкает

9 веских причин посетить стоматолога

Посещать стоматолога следует не только когда вы начали испытывать нестерпимую боль. Поводом для визита могут быть менее глобальные проблемы, например неприятный запах изо рта или хронический отит.

Кровоточивость дёсен.

Если при надкусывании твёрдых продуктов появляются следы крови, это веский повод посетить врача. С большой долей вероятности ваши дёсны воспалены и вам грозит пародонтоз. Аналогичный вывод можно сделать, если кровь появляется при чистке зубов.

Повышенная чувствительность.

Вы обожаете конфеты, мороженое и другие сладкие (холодные) продукты, но после их употребления испытываете дискомфорт в ротовой полости или ярко выраженную боль? Скорее всего истончилась зубная эмаль, поэтому обязательно обратитесь к стоматологу.

Пища застревает между зубами.

С этой проблемой сталкивается каждый второй. Одно дело, когда пища попадет между зубами при употреблении мяса, и совсем другое, если остатки еды постоянно скапливаются в каком-то месте и вам всё время приходится вытаскивать их оттуда при помощи зубочистки или зубной нити. Почему это происходит? Виной этому образование кариозной полости.

Запах изо рта.

Неприятный запах изо рта не зависит от того, какой зубной пастой или щёткой вы пользуетесь. Эта проблема всегда более глубокая, и чем раньше вы её решите, тем быстрее восстановите своё здоровье. Стоит пройти обследование. На помощь придут гастроэнтеролог, отоларинголог и стоматолог.

Хронический отит.

Вы удивитесь, но причиной боли в ухе не всегда являются вирусы или последствия недавно перенесённого простудного заболевания. Иногда всему виной растущий или уже выросший зуб мудрости, который требует удаления.

Часто закладывает нос, воспаляются и болят глаза.

Эти проблемы иногда могут быть признаками воспаления нерва, к которому приводит пародонтоз или запущенный кариес.

Боль, хруст, щёлканье челюсти при жевании.

Причина здесь банальная: виноваты в происходящем зубы мудрости. Они очень своеобразны и часто доставляют массу хлопот: болят при перемене погоды, толкают другие зубы вперёд, провоцируют появление неправильного прикуса и т. д. Такие зубы могут воспаляться при отсутствии болевого синдрома.

Неприятный привкус во рту.

Во время приёма пищи, чистки зубов или просто без всяких видимых на то причин у вас во рту периодически появляется неприятный привкус. Чем это может быть вызвано? Неправильной чисткой зубов! Огромное количество людей просто не умеют пользоваться зубной щёткой.

Напряжение в мышцах при закрывании рта.

Стало неудобно закрывать рот, плюс вы чувствуете напряжение в челюсти. Это может быть связано с изменениями прикуса, и следует разбираться, почему они произошли. Вероятнее всего, у вас происходит расшатывание зубов вследствие ослабления связок, которые их держат.

ВОПРОС – ОТВЕТ

До или после завтрака?

Расскажите, когда лучше чистить зубы – до или после завтрака? О. Попеску, Кишинёв

Отвечает врач-стоматолог Вероника Рыжова:

– Врачи придерживаются разного мнения по этому вопросу. Я считаю, что принципиального значения нет, каждый человек сам может выбрать, что ему удобнее.

Если рассматривать это с точки зрения гигиены и комфорта, лучше всё-таки почистить зубы, как только встали с кровати. Сделать это следует до завтрака, чтобы убрать все бактерии, которые скопились за ночь. Если у пациента достаточно высокий уровень гигиенического состояния зубов, нет нависающих пломб, мест, куда явно забивается пища, после завтрака будет достаточно просто прополоскать рот. Чистить зубы второй раз за утро необязательно.

Вечером лучше чистить зубы непосредственно перед сном, после того как поужинали.