Берегитесь «улыбки с картинки». Чем опасно отбеливание зубов

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Ученые пришли к выводу, что даже самое щадящее отбеливание небезопасно, поскольку может повредить эмаль зубов. Что может служить альтернативой этой процедуре и какой метод отбеливания самый безопасный?

Рассказывает врач-стоматолог высшей категории Арсений Сомов:

— Исследователи из Университета Стоктона проверили безопасность полосок для отбеливания зубов, которые применяются в домашних условиях. Оказалось, что содержащаяся в них перекись водорода в ходе процедуры распадается на воду и кислород, который, проникая в ткани зуба, вступает во взаимодействие с коллагеном, содержащемся в дентине. Эксперименты, которые проводились на удаленных человеческих зубах, показали, что из-за этого коллаген разрушается, а его концентрация в зубе снижается.

Эксперты считают, что ситуация не столь критична, поскольку пульпа (соединительная ткань, заполняющая полость зуба) способна со временем восстановить необходимый уровень коллагена. Однако если в зубе была проведена депульпация (удаление зубного нерва), то восстановление коллагена невозможно.

В ходе отбеливания кислород из перекиси водорода проникает дальше, в пульпу, оставляя на ней микроожог. Поскольку пульпа пронизана нервами и сосудами, неприятные ощущения гарантированы.

Сверить показания

Немногие знают, что у процедуры отбеливания довольно внушительный список противопоказаний. К ним относятся любые повреждения целостности зубной ткани (трещины и повреждения эмали, клиновидные дефекты, кариозные полости). Нужно помнить, что при отбеливании неизбежна потеря микроэлементов, а значит — повышенная хрупкость эмали после процедуры.

Что взамен?

Лучшая альтернатива отбеливанию — профессиональная чистка зубов, во время которой врач удаляет зубной налет (а это главная причина возникновения кариеса) и зубные камни (они приводят к развитию пародонтоза). Отбеливание (точнее, осветление) зубов — приятный бонус этой необходимой и обязательной для всех профилактической процедуры. Белоснежными зубы после профессиональной чистки не станут, зато точно останутся невредимыми.

Какое отбеливание выбрать?

Если вы пришли к выводу, что вам все же необходимо отбеливание, стоит знать нюансы разных методов.

1. Лазерное отбеливание

На эмаль зуба наносится гель, который «активируется» при помощи лазерного луча. Процедура довольно быстрая (занимает всего 20-30 минут), а перегрев зуба практически исключен.

Стоит помнить, что это один из самых дорогих методов отбеливания, а зубы и десны после лазерного отбеливания становятся крайне чувствительными.

2. Химическое отбеливание

На зубы наносится специальный гель, затем на них надевается капа. Происходит быстрое осветление зубов на несколько тонов, однако повышенная чувствительность эмали после процедуры гарантирована. Если гель попадет на слизистую ротовой полости, возникнет долгоиграющее воспаление и раздражение.

3. Ультразвуковое отбеливание

Осуществляется с помощью специального ультразвукового аппарата, мощность которого настраивается под конкретного пациента. Для осветления зубов на несколько тонов потребуется несколько процедур. Зубы после ультразвукового отбеливания часто выглядят как искусственные, а чувствительность эмали делает невозможной прием горячих и холодных напитков.

4. Отбеливание Air Flow

Специальный аппарат воздействует на зубную поверхность мощным потоком воздуха, воды и соды. Правильнее сказать, что происходит не отбеливание, а очистка и, следовательно, осветление зубов. Этот метод часто рассматривают как альтернативу в тех случаях, когда другие способы отбеливания невозможны.

5. Световое отбеливание с помощью системы zoom

На эмаль зубов наносится гель. Под воздействием лампы, излучающей ультрафиолет, происходит химическая реакция, осветляющая эмаль.

Сегодня этот метод отбеливания считается самым передовым, безопасным и комфортным. Он не повреждает эмаль зубов и обладает долгосрочным эффектом, который сохраняется до трех лет. Отбелить зубы на несколько тонов можно за один поход к врачу, а процедура занимает всего 10-15 минут.

Кстати, если вы курите, не мыслите жизнь без кофе, красного вина или пренебрегаете ежедневной чисткой зубов, результат отбеливания (каким бы методом оно ни было осуществлено) быстро сойдет на нет.