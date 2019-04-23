Берегитесь пупсиков: специалисты обнародовали список игрушек, которые серьёзно могут навредить здоровью ребёнка (ФОТО)

В пластиковых куклах нашли фталаты, которые могут серьёзно навредить здоровью ребёнка и привести к проблемам с репродуктивной системой. В связи с этим Национальный центр по защите прав потребителей настоятельно рекомендует родителям не покупать эти опасные игрушки.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Европейская комиссия опубликовала список товаров, которые могут нанести ущерб здоровью, среди которых три игрушки – пупсики, куклы-мальчики и куклы-девочки. Специалисты назвали их опасными химическими объектами, хотя снаружи они выглядят красиво и привлекают внимание детей.
Подробнее о них:
1. Марка: Annabelle
Название: Fashionable man
Номер модели: Articolul nr. 1618
Номер партии/штрих-код: 9696969691307.
2. Марка: Beautiful
Название: Fashion
Номер модели: 8152
Номер партии/штрих-код: 6918232081527, LT2320.
3. Марка: Happy Day
Название: Baby GIRL
Номер модели: 8822.
Игрушки сделаны в Китае. Пластмассовый материал, из которого произведены куклы, содержит избыточное количество ди (2-этилгексил) фталата (DEHP) (содержание: до 27,5% от массы). Фталаты, найденные в игрушках, могут навредить здоровью и привести к возникновению проблем с репродуктивной системой. В связи с этим государственные органы власти запретили импортировать и продавать вышеуказанный товар.