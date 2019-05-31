Береги жильё летом: гражданам рассказали, как во время отпуска защититься от домушников

Лето – время отпусков. В этот период многие граждане уезжают из своих домов за границу, а вернувшись, нередко обнаруживают, что их дома обворованы.
Обдумывая способы защиты от воров, пишет upatogagauzia.md, для начала следует поставить себя на место злоумышленника, пытающегося пробраться в ваш дом. Задайте себе вопросы:
- Почему вор может выбрать именно ваш дом?
- Какими путями злоумышленник может проникнуть внутрь?
- В какое время ваше жилище остаётся без присмотра?
Ответив на эти вопросы, можно начать искать правильные способы защиты.
Дом не должен казаться пустым
Вору проще забраться в дом, где подолгу нет хозяев. Ничто не должно подсказывать посторонним, что в жилище никого нет.
Отсутствие света в окнах по вечерам подтверждает догадку об отсутствии хозяев. Проблему с освещением можно решить при помощи специальных таймеров, которые включают и выключают свет в нужное время.
Окна и двери
Пластиковые окна – слабое место в любом доме. На нижнем этаже для надёжности лучше установить решётки.
Опасность представляют и балконные двери, особенно, если они стеклянные или раздвижные. Все входные двери надо выбирать прочные, с хорошими замками.
Двор вокруг дома
Высокий забор с крепкими воротами повышает безопасность. А вот деревья и кустарники во дворе лучше высаживать на некотором расстоянии от стен здания, чтобы двор лучше просматривался.
Охранные системы
Самым надёжным способом защитить свое жилище от воров считается применение охранной системы с видеонаблюдением. Специальные датчики способны среагировать на движение и подать сигнал на специальный пульт охраны. После этого на место выезжает специальный сотрудник, который проверяет дом и вызывает правоохранителей.
Будьте бдительны
Значительного числа краж можно было бы избежать, если бы люди внимательнее относились к своему жилищу и вещам. Кто-то забыл закрыть входную дверь и включить сигнализацию, а кто-то не отремонтировал вовремя замок. Всё это причины, по которым ваш дом может стать приманкой для воров.