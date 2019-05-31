Береги жильё летом: гражданам рассказали, как во время отпуска защититься от домушников

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Лето – время отпусков. В этот период многие граждане уезжают из своих домов за границу, а вернувшись, нередко обнаруживают, что их дома обворованы.

Обдумывая способы защиты от воров, пишет upatogagauzia.md, для начала следует поставить себя на место злоумышленника, пытающегося пробраться в ваш дом. Задайте себе вопросы:

Почему вор может выбрать именно ваш дом?

Какими путями злоумышленник может проникнуть внутрь?

В какое время ваше жилище остаётся без присмотра?

Ответив на эти вопросы, можно начать искать правильные способы защиты.

Дом не должен казаться пустым

Вору проще забраться в дом, где подолгу нет хозяев. Ничто не должно подсказывать посторонним, что в жилище никого нет.

Отсутствие света в окнах по вечерам подтверждает догадку об отсутствии хозяев. Проблему с освещением можно решить при помощи специальных таймеров, которые включают и выключают свет в нужное время.

Окна и двери

Пластиковые окна – слабое место в любом доме. На нижнем этаже для надёжности лучше установить решётки.

Опасность представляют и балконные двери, особенно, если они стеклянные или раздвижные. Все входные двери надо выбирать прочные, с хорошими замками.

Двор вокруг дома

Высокий забор с крепкими воротами повышает безопасность. А вот деревья и кустарники во дворе лучше высаживать на некотором расстоянии от стен здания, чтобы двор лучше просматривался.

Охранные системы

Самым надёжным способом защитить свое жилище от воров считается применение охранной системы с видеонаблюдением. Специальные датчики способны среагировать на движение и подать сигнал на специальный пульт охраны. После этого на место выезжает специальный сотрудник, который проверяет дом и вызывает правоохранителей.

Будьте бдительны

Значительного числа краж можно было бы избежать, если бы люди внимательнее относились к своему жилищу и вещам. Кто-то забыл закрыть входную дверь и включить сигнализацию, а кто-то не отремонтировал вовремя замок. Всё это причины, по которым ваш дом может стать приманкой для воров.