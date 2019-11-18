Берега рек в Молдове будут укреплены защитными лесными насаждениями

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Берега участков рек Ботна, Нырнова, Кагул, Кайнар, Чугур, Средний Чулук и других будут укреплены лесозащитными полосами. Это предусматривает проект партнеров по развитию, внедряемый агентством “Moldsilva”. Работы планируется завершить в августе 2020 года.

Работы по защите рек будут выполнены на основании исследования, проведенного Институтом исследований и лесоустройства, который отобрал участки рек, где ситуация наиболее сложная. Подробно программу обсудили в конце прошлой недели в Агентстве “Moldsilva”, где состоялось рабочее заседание на тему предоставления контрактов на закупку технических услуг для высаживания лесозащитных полос в бассейне малых рек. Это предусмотрено проектом “Укрепление институциональных рамок водоохранного сектора Республики Молдова (этап 01)”, передаёт moldpres.md.

Речная сеть Молдовы представлена многочисленными постоянными и временными реками и ручьями, число которых превышает 3 100. Общая протяженность гидрографической сети превышает 16 000 км. Из общего числа рек протяженность 250 – более 10 км. Протяженность более 100 км – только у восьми: это Днестр, Прут, Реут, Бык, Ботна, Икель, Когыльник, Ялпуг.