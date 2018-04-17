Бензин подешевеет на 1 бан, а дизтопливо подорожает в ближайшие 2 недели

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо на предстоящие две недели.

Так, один литр бензина Premium-95 в последующие 14 дней будет стоить 18 леев 47 банов, или на 1 бан меньше, чем сейчас. Дизельное топливо подорожает на 19 банов, его цена составит 16 леев 44 бана за литр. Новые цены будут действовать с 18 апреля по 1 мая включительно.

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md.