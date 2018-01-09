Бензин и дизтопливо существенно подорожают в предстоящие две недели

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новый плафон цен на бензин и дизельное топливо на предстоящие две недели.

Так, один литр бензина Premium-95 будет стоить 18 леев 22 бана или на 68 банов больше, чем двумя неделями ранее. В то же время дизельное топливо будет стоить 16 леев 32 бана или на 60 банов больше. Новые цены будут действовать до 23 января включительно.

НАРЭ призывает граждан, которые стали свидетелями более высоких цен на заправках, нежели официально установленные, сообщать об этом по номеру “зеленой линии”: +373 800 10 800 или по адресу электронной почты: anre@anre.md.