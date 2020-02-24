Бенефициарами социальных инициатив президента и кабмина стали более миллиона граждан. Работа в этом направлении продолжится (ВИДЕО)

Бенефициарами социальных инициатив президента и кабмина стали более миллиона граждан. Работа в этом направлении продолжится (ВИДЕО)

Более миллиона граждан стали бенефициарами принятых в прошлом году по инициативе президента и правительства проектов. Об этом Игорь Додон заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”. 

Он отметил, что государство продолжит оказывать поддержку тем, кто в этом больше всего нуждается.

– Нужно поддерживать тех, кто не в состоянии работать. Помощь в размере 700 леев нужно повторить, по мере возможностей, несколько раз. А для тех, кто в состоянии работать, нужно создать необходимые условия для труда, для того, чтобы они получали достойную зарплату. Мы интенсивно работаем в этом направлении, и большие инфраструктурные проекты, запущенные в этом году, ремонт дорог, в том числе, создают новые возможности для трудоустройства с достойными зарплатами, – сказал Додон. 

Президент также рассказал о намерении создать промышленные платформы в 16 районных центрах страны, где практически нет индустрии. Игорь Додон уверен, что это также будет способствовать  улучшению благосостояния населения.

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