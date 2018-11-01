Бендерчанка ударила любовника ножом в грудь после того, как он поднял руку на ее дочь

Семейная драма разыгралась в квартире дома на улице Чайковского. Войдя в кухню, 38-летняя женщина увидела, как нетрезвый сожитель, вместе с которым она накануне распивала спиртное, избивает её взрослую дочь.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, схватив со стола нож, бендерчанка ударила им скандалиста. Скорая помощь доставила мужчину в городскую больницу. Медики диагностировали у 53-летнего пострадавшего телесные повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки слева.

По факту поножовщины ведётся разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.