Бендерчанка сломала руку соседке из-за пакета с мусором

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Конфликт между соседками случился 1 декабря в одной из пятиэтажек в Бендерах. Пенсионерка выставила пакет с мусором на лестничную площадку. Спустя несколько минут в дверь позвонили.

Разъярённая 36-летняя соседка из квартиры напротив требовала немедленно убрать пакет. Для большей убедительности она подкрепила просьбы сначала оскорблениями, а после кулаками, пишет mvdpmr.org.

Агрессивно настроенная женщина пыталась ногами затолкать пакет на территорию жилища пенсионерки. А когда та наклонилась, чтобы собрать рассыпавшийся сор, сначала толкнула её в грудь, а затем ударила ногой по руке. Врачи диагностировали у 61-летней потерпевшей перелом руки и кровоподтёки голени.

О происшествии пенсионерка сообщила в милицию. В конфликте разбираются стражи порядка. За подобное поведение женщине может грозить уголовная ответственность.