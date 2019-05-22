Бендерчанка предъявила в обменнике фальшивую банкноту

Бендерчанка предъявила в обменнике фальшивую банкноту

В обменно-валютный пункт, расположенный на ул. Суворова в Бендерах, обратилась 26-летняя жительница города. Для обмена на рубли ПМР она предоставила купюру номиналом 1 000 рублей РФ.

Специалист финансового учреждения быстро выявил признаки подделки. Качество бумаги не соответствовало стандарту, пишет mvdpmr.org.

О фальшивке сообщили в правоохранительные органы. В ходе разбирательства женщина пояснила, что данную банкноту приобрела в Российской Федерации.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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