Бендерчанка попала в больницу, поссорившись с мужем из-за детского конструктора

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Вечером 1 февраля в травматологию была доставлена 31-летняя жительница Бендер. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом челюсти. Как выяснилось, телесные повреждения в ходе конфликта ей причинил супруг.

Причиной ссоры стал детский конструктор, который папа собирал со старшим сыном и дочерью. Младший сын тоже хотел принять участие в игре, но отец отправил его к маме. Возникшая на фоне недопонимания ссора закончилась дракой, пишет mvdpmr.org.

Услышав крики, соседи пары вызвали милицию. Правоохранители доставили пострадавшую в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь. 37-летний мужчина, избивший жену, оказался ранее неоднократно судим. По факту причинения им телесных повреждений проводится доследственная проверка.