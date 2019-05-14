Бендерчанка попала в больницу после ссоры с подвыпившим супругом

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Конфликт между супругами из Бендер начался 8 мая. Вернувшись домой в сильном подпитии, муж решил выяснить, где была его жена. 35-летняя женщина также находилась в состоянии опьянения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, словесная перебранка быстро переросла в ссору с рукоприкладством. Свидетельницей пьяных разборок стала 16-летняя дочь супругов. На полу в ванной комнате она нашла сильно избитую мать, которая не могла самостоятельно передвигаться.

О произошедшем девушка написала 17-летнему брату. Юноша, который всё это время был в гостях у приятеля, поспешил домой. Зная вспыльчивый характер отца, дети осторожно вывели мать из дома и вызвали скорую помощь.

Врачи госпитализировали пострадавшую с множественными ушибами, переломом рёбер и сотрясением головного мозга. О случившемся сообщили в милицию.

В настоящий момент жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Её 45-летний супруг сознался в содеянном. Мужчине придётся ответить перед законом.