Бендерчанка “подарила” мошеннику телефон и деньги, отдав технику на ремонт

Об инциденте женщина сообщила в полицию лишь год спустя.

В полиции 40-летняя пострадавшая рассказала, что в декабре прошлого года передала знакомому мужчине для ремонта свой дорогостоящий мобильный телефон и 105 долларов США. Женщина при этом не учла, что мужчина ранее был трижды судим за кражи.

– В оговоренный срок 38-летний злоумышленник свои обязательства не выполнил, а спустя некоторое время и вовсе исчез из поля зрения заявительницы. Ни Samsung S5, ни валюту он, конечно же, не вернул, – рассказали в МВД Приднестровья.

На данный момент проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.