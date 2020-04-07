Бендерчанка едва не сгорела заживо из-за курения в постели

Бендерчанка едва не сгорела заживо из-за курения в постели

В частном доме в селе Протягайловка случился пожар. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении в постели.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, сначала загорелся диван, на котором спала 36-летняя хозяйка.  Соседи увидели дым, разбудили женщину и вызвали пожарных.

В результате пожара сгорел полностью диван, был повреждён газовый счётчик, закопчены стены. Женщина призналась, что перед сном курила.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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