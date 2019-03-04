Бендерчанина с психическим расстройством задержали за дебош в кафе

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Инцидент произошёл 2 марта в одном из кафе в г. Бендеры. В заведение, которое было закрыто для посетителей, ворвался молодой человек. Он набросился с кулаками на двух мужчин, которые находились в помещении.

Очевидцы происшествия вызвали скорую и милицию. Всех участников драки доставили в городскую больницу, пишет mvdpmr.org. У 53-летнего владельца заведения диагностирован перелом скуловой кости со смещением, гематома глазничной области. У его 49-летнего родственника – ушиб мягких тканей лобной области и ссадины.

Дебошира госпитализировали в психосоматическое отделение. Как выяснилось, 25-летний житель Бендер страдает психическим расстройством и состоит на учёте в психосоматическом диспансере.