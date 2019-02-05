Бендерчанин задержан с поличным за контрабанду сигарет (ФОТО)

Бендерчанин задержан с поличным за контрабанду сигарет (ФОТО)

37-летний житель Бендер был задержан сотрудниками полиции Флорешт в момент перевозки около 100 пачек контрабандных сигарет. Задержание произошло на участке трассы Кишинёв-Сороки в селе Гиндешты.

В результате проверок в автомобиле Wolksfagen Transporter было обнаружено 970 пачек сигарет на общую сумму 18 876 леев. У водителя транспортного средства не было документов, подтверждающих происхождение товара. Мужчина сообщил полиции, что товар был ввезён в страну нелегально из приднестровского региона. Сигареты предназначались для продажи физическим и юридическим лицам на территории района Флорешты.

Обстоятельства инцидента выясняются. Мужчине грозит штраф на сумму до 4 500 леев и конфискация товара.

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