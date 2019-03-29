Бендерчанин забыл потушить сигарету и остался без дома

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О возгорании пристройки, расположенной на территории частного домовладения по улице Индустриальной в Бендерах, сообщили соседи. Спустя 7 минут на месте происшествия уже работали 2 пожарных расчёта.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, строение, в котором проживал 57-летний горожанин, выгорело полностью. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом, вплотную примыкающий к постройке. На полную ликвидацию пожара площадью 50 квадратных метров понадобилось около часа.

По предварительным данным причиной ЧП стала неосторожность при курении.