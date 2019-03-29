Бендерчанин забыл потушить сигарету и остался без дома

Бендерчанин забыл потушить сигарету и остался без дома

О возгорании пристройки, расположенной на территории частного домовладения по улице Индустриальной в Бендерах, сообщили соседи. Спустя 7 минут на месте происшествия уже работали 2 пожарных расчёта.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, строение, в котором проживал 57-летний горожанин, выгорело полностью. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом, вплотную примыкающий к постройке. На полную ликвидацию пожара площадью 50 квадратных метров понадобилось около часа.

По предварительным данным причиной ЧП стала неосторожность при курении.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md