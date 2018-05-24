Бендерчанин в гневе едва не зарезал свою сожительницу

Конфликт между любовниками произошёл в их квартире.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, разгневанный скандалист ударил 49-летнюю женщину ножом в правую ягодицу. Соседи, услышавшие крики о помощи, вызвали медиков и милицию. Пострадавшую, потерявшую много крови, госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

По заявлению женщины проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник, ранее судимый, в том числе за совершение разбоя и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, даёт показания.