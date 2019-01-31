Бендерчанин умер после пьяной драки с соседом

Бендерчанин умер после пьяной драки с соседом

29 января 43-летний житель Бендер зашёл в гости к соседу, с которым собирался выпить спиртного. Оба мужчины злоупотребляли алкогольными напитками.

Общение двух приятелей не задалось и вскоре переросло в драку. Взяв в руки металлический табурет, гость ударил им по голове 41-летнего хозяина квартиры, пишет mvdpmr.org.

Тело погибшего мужчины утром обнаружила мать. В момент совершения преступления женщина спала в соседней комнате. Она даже не предполагала, что привычные для дома “пьяные разборки” могут закончиться убийством сына.

Правоохранители задержали злоумышленника, который сознался в содеянном. Сотрудники милиции проводят расследование трагического случая.

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