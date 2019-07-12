Бендерчанин убил собутыльника в ходе пьяной ссоры

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Инцидент произошёл 11 июля в Бендерах, в районе Борисовского рынка. Двое ранее неоднократно судимых мужчин решали, кто отправится за очередной порцией спиртного. До этого они уже успели основательно выпить, но останавливаться не собирались.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, договориться по-хорошему, за чей счёт будет продолжено застолье, мужчины не смогли. В результате спор стремительно перерос в драку. 55-летний бендерчанин достал кухонный нож и дважды ударил своего знакомого. Ножевые ранения пришлись в живот и область паха. От полученных травм 46-летний мужчина скончался в больнице.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведётся разбирательство.