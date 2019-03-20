Бендерчанин сбил молодого велосипедиста: парень госпитализирован

Бендерчанин сбил молодого велосипедиста: парень госпитализирован

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Тираспольской села Красная Горка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, управляя автомобилем Mitsubishi, 60-летний бендерчанин не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП 21-летний житель села с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ города Григориополь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md