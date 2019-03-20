Бендерчанин сбил молодого велосипедиста: парень госпитализирован

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Тираспольской села Красная Горка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, управляя автомобилем Mitsubishi, 60-летний бендерчанин не выбрал безопасный боковой интервал и совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП 21-летний житель села с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ города Григориополь.

Обстоятельства инцидента выясняются.