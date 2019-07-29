Бендерчанин попался на пограничном контроле с поддельными водительскими правами

Бендерчанин попался на пограничном контроле с поддельными водительскими правами

27-летний гражданин Молдовы был задержан на таможне за использование поддельных водительских прав. Инцидент произошёл в конце прошлой недели в пункте пропуска “Тудора”.

На выезде из страны на пограничном контроле был остановлен автомобиль Fiat Croma, зарегистрированный в Болгарии. В ходе тщательного изучения документов, представленных водителем из Бендер, пограничники заметили признаки подделки водительских прав, выданных компетентными органами Российской Федерации. Молдаванин сообщил, что документ использовал в России, где работал водителем грузовика.

Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу. Гражданин продолжил свой путь в качестве пассажира.

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