Бендерчанин перевозил наркотики в перчатках

Его автомобиль остановили за нарушение ПДД.

Однако в ходе досмотра транспортного средства милиционеры изъяли перчатки с 11 пакетиками, наполненными белым порошком, а также электронные весы, пищевую фольгу и скотч. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, хозяином иномарки и подозрительного вещества оказался 27-летний житель города Бендеры. Мужчина пояснил, что в пакетики расфасовано наркотическое средство амфетамин.

По факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.