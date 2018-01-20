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Бендерчанин перевозил наркотики в перчатках

Бендерчанин перевозил наркотики в перчатках

Его автомобиль остановили за нарушение ПДД.  

Однако в ходе досмотра транспортного средства милиционеры изъяли перчатки с 11 пакетиками, наполненными белым порошком, а также электронные весы, пищевую фольгу и скотч. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, хозяином иномарки и подозрительного вещества оказался 27-летний житель города Бендеры. Мужчина пояснил, что в пакетики расфасовано наркотическое средство амфетамин.

По факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

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