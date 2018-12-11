Бендерчанин обокрал молодую мать, стоя в очереди в поликлинике

Инцидент произошёл в одной из поликлиник города около полудня. Беспечностью 29-летней бендерчанки воспользовался злоумышленник.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, женщина с сыном зашла на приём к доктору, оставив в общем коридоре на вешалке верхнюю одежду. Консультации врача также ожидал малолетний ребёнок в сопровождении отца. Недолго думая, мужчина вытащил из кармана чужого пальто мобильный телефон Samsung Galaxy и 51 рубль ПМР.

Заметив пропажу, потерпевшая сразу же обратилась за помощью в милицию. Через 40 минут подозреваемый оказался в руках стражей правопорядка. Задержанный, 31-летний ранее судимый горожанин, состоит на учёте. Украденное имущество было изъято и возвращено владелице. Задержанный свою вину признал.

Проводится разбирательство.