Бендерчанин обнаружил на полу своей квартиры спящего незнакомца

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Постороннего мужчину, спящего на полу, обнаружил в своей квартире по улице Киевской 26-летний бендерчанин. Владелец вызвал милиционеров.

Как выяснилось, 66-летний мужчина без определённого места жительства хорошо знал прежнего хозяина квартиры, периодически навещал его, помогал по хозяйству, они неоднократно вместе выпивали, пишет пресс-служба МВД ПМР. Источник отмечает, что, придя проведать приятеля в очередной раз, мужчина увидел навесной замок на входной двери. Недолго думая, он сломал его и зашёл в квартиру.

Здесь его и застал новый собственник квадратных метров. Квартира досталась ему по наследству. Некоторое время назад пожилой хозяин скончался. Родственники переоформили жильё и уже начали делать там ремонт.

Нарушителя доставили в УВД для разбирательства.