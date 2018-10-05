Бендерчанин не справился с управлением мопеда и получил сложный перелом ноги

Сложной травмой завершилось ДТП с одним участником – 30-летним водителем мопеда марки Honda.

Инцидент произошёл 4 октября в Тирасполе. Мопед, за рулём которого находился 30-летний бендерчанин, следовал по улице К. Цеткин. В какой-то момент водитель не справился с управлением и совершил падение. Медики диагностировали у пострадавшего сложный перелом правой ноги и госпитализировали его в отделение смешанной травмы.

По данным пресс-службы МВД, 3 октября на территории Приднестровья произошло ещё 11 ДТП, в результате которых повреждения получили 22 транспортных средства. При движении задним ходом были невнимательны 3 водителя, не выбрали безопасную дистанцию и боковой интервал – 3, не уступили дорогу – 4, не выбрал безопасную скорость движения 1 автовладелец.

По фактам ДТП проводятся проверки, по окончании которых нарушители ПДД будут привлечены к ответственности.