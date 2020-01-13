Бендерчанин едва не погиб из-за непотушенной сигареты (ФОТО)

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Возгорание произошло 12 января в частном доме в Бендерах. В комнате спал пьяный хозяин. Мужчина проснулся и успел выйти из задымлённого помещения.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили горевший диван, пишет mvdpmr.org. По предварительному заключению инспекторов, к ЧП привело злоупотребление хозяина алкоголем и курение в постели.

59-летнего мужчину увезли в больницу. С отравлением продуктами горения его госпитализировали в пульмонологическое отделение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.